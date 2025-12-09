Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”: visita del Generale Masciulli

Nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli (con competenza sulle regioni Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e Puglia), ha fatto visita al Comando Legione “Abruzzo e Molise” di via Madonna degli Angeli a Chieti per il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma “Pasquale Infelisi” è stato il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce. Presentiall’incontro, il Comandante del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale, i Comandanti Provinciali, una rappresentanza dei Comandanti di Compagnia, militari della sede, rappresentanti dei Carabinieri dei reparti Speciali e Territoriali dell’Arma, rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militarinonché appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri eall’Associazione Nazionale Forestali in congedo.

Il Generale Nicola Massimo Masciulli, nato a Vasto (CH) nel 1964, ha intrapreso la carriera militare nel 1980, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, seppur vincitore del Concorso “Centauro IV” come pilota nell’Accademia dell’Aeronautica Militare, ha scelto di intraprendere la carriera da Ufficiale dei Carabinieri frequentando l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito i Master in “Scienze Strategiche” e in “Studi Internazionali Strategico Militari”, perfezionando la sua formazione con la frequenza dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo in Roma, Capo Sezione Operazioni del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Lecce e Roma “San Pietro”, occupandosi – tra l’altro – del Giubileo dell’anno 2000, come responsabile per l’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Promosso al grado di Colonnello, ha poi assunto l’incarico di Comandante Provinciale Carabinieri di Venezia ed è stato Capo Ufficio presso il Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” in Roma e Capo Ufficio Condizione Generale del Personale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, oltre ad essersi occupato, alle dirette dipendenze del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, degli affari normativi del personale.

È stato, inoltre, Ufficiale coordinatore nell’ambito del “Comitato Guida” per l’implementazione del nuovo modello di difesa discendente dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa presso lo Stato Maggiore della Difesa in Roma. Da Generale di Brigata ha ricoperto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” in Firenze e Capo Reparto Finanziario del Comando Generale, oltre che Capo Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria.

Promosso Generale di Divisione, ha retto gli incarichi di “Manager Privacy” dell’Arma dei Carabinieri per poi rivestire, dal 16 dicembre 2023 al 24 settembre 2025, l’incarico di Capo Ufficio Legislativo del Ministro della Difesa. Il 25 settembre 2025 ha assunto l’incarico di Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”.

Nel corso della cerimonia il Generale Masciulli ha dapprima salutato il Tenente Colonnello Fiorindo Basilico, che il 14 dicembre prossimo lascerà il servizio attivo dopo 33 anni, quindi ha proceduto alla consegna della Medaglia d’Argento al Merito Civile al Maresciallo in congedo Franco Tamburro, per un lodevole comportamento tenuto da Vicebrigadiere quando era addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Larino (CB), compendiato nella seguente motivazione: “Con eccezionale senso di abnegazione, non esitava a porsi all’inseguimento dell’autore di una rapina commessa in danno di un esercizio commerciale, il quale, per guadagnarsi la fuga, esplodeva al suo indirizzo alcuni colpi di pistola, ferendolo gravemente al torace. Chiaro esempio di elette virtù civiche e alto senso del dovere. Larino (CB), 23 giugno 1998”.

Particolare apprezzamento è stato rivolto dal Generale Masciulli a tutti i reparti dell’Arma sul territorio per la quotidiana attività istituzionale, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale,svolto dalle Stazioni Carabinieri in favore dei cittadini, soprattutto se anziani o appartenenti alle c.d. “fasce deboli” della società.

L’incontro è stato preceduto da una visita dell’Alto Ufficiale alla Stazione Carabinieri di Campotosto (AQ), ubicato a 1.400 metri s.l.m., dove ha salutato e incontrato il Comandante di Stazione unitamente a tutto il personale.