Sicurezza Pedonale Prima di Tutto: 860 Mila Euro per Marciapiedi e Viabilità nella Zona di Espansione di Agnone

AGNONE (IS) – Una notizia cruciale per la sicurezza dei pedoni e la qualità urbana: il Comune di Agnone ha ottenuto un finanziamento di € 860.000,00 dalla Regione Molise.
La somma, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), è interamente destinata all'intervento denominato "Lavori di miglioramento della sicurezza stradale nella zona di espansione", con un focus particolare sull'ampliamento della viabilità.
Sebbene il documento citi la "zona di espansione", l'obiettivo primario di questa tipologia di interventi è spesso la creazione o l'adeguamento dei marciapiedi e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali in aree ad alto traffico, come le vie di collegamento (es. Via Castelnuovo).
L'ottenimento del finanziamento è stato formalizzato con Determina della Direzione Infrastrutture della Regione. Il termine ultimo per la realizzazione dell'opera è fissato al 31 dicembre 2027.
Questo investimento è fondamentale per garantire una circolazione più sicura, separando il traffico veicolare da quello pedonale in un'area in forte sviluppo urbanistico.