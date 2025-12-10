Regione Molise: prorogato di 60 giorni l’attuale organizzazione degli ATS in attesa dei nuovi assetti

Campobasso, 10 dicembre 2025 – Presieduto dal Presidente Quintino Pallante si è riunito oggi -seduta n. 27 del 2025- il Consiglio regionale.

L’Assemblea, dopo la presentazione del Relatore D’Egidio e gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Salvatore, Fanelli, Passarelli, Greco e l’Assessore Cefaratti, ha provveduto ad approvare l’ulteriore differimento dei termini di validità del previgente assetto territoriale degli ATS in riferimento al Piano sociale regionale 2025-2027 e al Piano reginale di contrasto alla povertà m2025-2027.

L’atto è stato approvato a maggioranza.

In particolare l’atto approvato dall’Assemblea, proposto dall’Esecutivo regionale e licenziato con parere favorevole dalla IV Commissione, dispone il differimento -come si legge nella delibera giuntale- “di ulteriori 60 giorni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nelle more della definitiva costituzione dei nuovi ATS e della loro piena operatività, il periodo di validità del previgente assetto organizzativo degli ATS e della relativa forma associativa di funzionamento, così da assicurare la giusta continuità assistenziale ed occupazionale ed ogni azione preordinata al cambio di gestione, ferma restando la necessità di porre in essere, medio tempore, tutti gli adempimenti previsti dal PSR 2025/2027 e funzionali alla sua operatività al termine del periodo di differimento sopra indicato”.

