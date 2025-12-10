Raffaele Panichella è il nuovo presidente dell’AIOP Molise

Campobasso – 10 dicembre 2025. Cambio al vertice dell’AIOP Molise, Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato dell’ospedalità privata accreditata.

Al Presidente uscente Raffaele Ianuale succede Raffaele Panichella, che ha già ricoperto la carica negli anni passati.

Panichella è stato rieletto dall’assemblea dell’Associazione, riunitasi lo scorso 28 novembre, per il prossimo triennio.

“Sono onorato di poter ricoprire di nuovo la carica di Presidente AIOP Molise – dichiara Panichella a margine – e ringrazio chi mi ha voluto di nuovo al vertice dell’Associazione per proseguire l’egregio lavoro svolto dal mio predecessore a tutela delle strutture sanitarie del territorio e dei loro addetti. La salute, e la sanità in generale, sono al centro di importanti e stringenti questioni da affrontare. Ritengo indispensabile, pertanto, promuovere un costruttivo confronto con tutti i soggetti coinvolti, al fine di creare le condizioni necessarie alla tutela della salute dei molisani e a un accesso equo ai servizi”.