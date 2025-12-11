Larino, sicurezza potenziata per il ponte dellâ€™Immacolata: intensificati i controlli nel Basso Molise

Nel lungo ponte dellâ€™Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Larino â€” su impulso del Comando Provinciale di Campobasso â€” ha dato il via ad un massiccio piano di controlli sul territorio che ha portato al controllo di oltre 250 autovetture e allâ€™identificazione di circa 400 persone, perseguendo lâ€™obiettivo di rafforzare la sicurezza, prevenire i reati e garantire maggiore prevenzione sulle strade, soprattutto nelle aree considerate piÃ¹ esposte anche in occasione di imponenti iniziative locali che hanno attirato sul territorio un elevato numero di turisti.

Pattuglie e posti di controllo hanno presidiato le principali arterie, investite da un inusuale flusso di autovetture, anche in piena notte. Il dispositivo ha avuto come centro nevralgico proprio la CittÃ di Larino, interessata dallâ€™inaugurazione delle luminarie di Natale, richiedendo un imponente sforzo da parte del personale operante per gestire il flusso dei turisti, garantendo la cornice di sicurezza necessaria affinchÃ© non ci fossero criticitÃ in merito allâ€™ordine pubblico.

Durante il lungo weekend ci sono stati numerosi interventi da parte dei militari dellâ€™Arma. In uno di questi si Ã¨ proceduto a sanzionare amministrativamente un avventore molesto, sotto lâ€™influenza di alcool, evitando che la situazione potesse degenerare. Durante i servizi preventivi in orario notturno Ã¨ stato deferito un soggetto per guida in stato dâ€™ebrezza e un altro per false attestazioni a Pubblico Ufficiale. In particolare questâ€™ultimo, sprovvisto di documento dâ€™identitÃ e patente, ha cercato di sviare la propria identitÃ fornendo false generalitÃ .



Lâ€™atteggiamento sospetto ha portato i militari operanti ad approfondire lâ€™accertamento, riscontrando che le generalitÃ fossero diverse da quelle fornite per iscritto dal controllato, risultato essere un pluripregiudicato proveniente dal litorale romano. Per questo motivo Ã¨ stato deferito alla locale AutoritÃ Giudiziaria. Lâ€™attivitÃ dei militari dellâ€™Arma continuerÃ con costante intensificazione durante tutto il periodo delle festivitÃ natalizie, al fine di garantire la massima cornice di sicurezza e prevenzione necessaria affinchÃ© tutti possano trascorre con giornate serene.