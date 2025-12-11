Agnone, “Natale in casa Cupiello”: il 23 dicembre la versione attore cum figuris all’Italo Argentino

Grande attesa ad Agnone per Natale in casa Cupiello – Spettacolo per attore cum figuris, in scena mertedì 23 dicembre alle 21 sul palco del Teatro Italo Argentino.

Titolo intramontabile e sempre attuale della letteratura italiana novecentesca, il grande classico di Eduardo De Filippo rivive in un allestimento assolutamente originale, ideato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia e diretto da Lello Serao. Unico attore in scena, Luca Saccoia rivive e fa rivivere la tragicommedia della famiglia Cupiello in uno spazio scenico maestoso e onirico, animato dalle maschere, i pupazzi e le marionette realizzate da Tiziano Fario e manovrate da Salvatore Bertone, Paola Maria Cacace, Simone Di Meglio, Angela Dionisia Severino, Irene Vecchia. La scena stessa in questo modo assume i connotati di un presepe contemporaneo dal sapore aspro, tipico della poetica di Eduardo.

Un progetto dal carattere innovativo, prodotto da Teatri Associati di Napoli/Interno 5 con il sostegno di Fondazione Eduardo De Filippo e Teatro Augusteo. Di grande spessore il cast tecnico,con Emanuele Sacchetti nel ruolo di assistente alla regia e Giorgia Lauro assistente di scena, Luigi Biondi e Giuseppe di Lorenzo alle luci, Paco Summonte alla direzione luci, Federica del Gaudio ai costumi, Mattia Santangelo alla fonica, Luigi Di Martino al mastering, mentre le musiche originali sono firmate daLuca Toller.



Lo spettacolo, secondo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026, si inserisce in un palinsesto denso di attività per il Natale agnonese, che vedrà protagonista anche il grande cinema: dal 19 al 21 dicembre arriva Zootropolis 2, capitolo firmato Disney-Pixar che è già un successo in tutte le sale, mentre dal 25 al 30 dicembre sarà possibile vedere, in prima uscita, il nuovo, attesissimo film di Checco Zalone, Buen Camino. Le vacanze natalizie si chiuderanno al teatro di Agnone il 6 gennaio alle 18, con il concerto dell’Orchestra “Benedetto Marcello” intitolato Walt Disney – 100 anni di meraviglia. E proprio in occasione delle vacanze natalizie, l’Associazione Amici del Teatro di Agnone promuove anche quest’anno l’abbonamento smart, carnet di tre spettacoli – Romeo e Giulietta, Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altroe I Mezzalira –, al prezzo vantaggioso di € 55. La promozione è attiva fino al 6 gennaio presso la Pro Loco di Agnone, in un’elegante confezione-regalo, oppure online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets (con aggiunta di diritti di prevendita).

I biglietti per la Natale in Casa Cupiello sono in vendita al costo di € 30 in platea ed € 18 in galleria per la tariffa intera, € 15 in platea ed € 12 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati ciaotickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20, sarà inoltre attivo il botteghino del teatro.