Allâ€™Ospedale Cardarelli di Campobasso arriva il Robot Da Vinci: la sanitÃ  molisana entra nellâ€™era della chirurgia avanzata

La sanitÃ molisana compie un significativo passo avanti nell'innovazione tecnologica. Domani, presso il P.O. Cardarelli di Campobasso, l'inaugurazione ufficiale del Robot Da Vinci, un sistema di chirurgia robotica all'avanguardia che promette di ridefinire gli standard di cura e l'offerta sanitaria regionale.

L'arrivo del sistema robotico rappresenta un investimento cruciale per la Regione Molise, volto a garantire ai cittadini l'accesso a tecniche operatorie meno invasive, piÃ¹ precise e con tempi di recupero ridotti.

Alle 14:30, l'Aula Golgi della FacoltÃ di Medicina dell'UniversitÃ degli Studi del Molise, i saluti e gli interventi istituzionali: parleranno il Presidente della Regione, Francesco Roberti, lâ€™Assessore Regionale Michele Iorio, il Direttore Generale dellâ€™ASReM, Giovanni Di Santo ed il Coordinatore delle attivitÃ robotiche, Pasquale Santoro. Alle 15, in collegamento dallâ€™America, terrÃ una Lectio Magistralis il Prof. Pier Cristoforo Giulianotti.