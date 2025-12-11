Termoli riconosciuta “Borgo Ospite” dall’associazione I Borghi più belli d’Italia

Un ambito riconoscimento per la città che tiene conto di attenti parametri che poi vengono utilizzati per favorire l’adesione dei nuovi Comuni all’associazione. La prassi prevede a breve l’istallazione nei pressi del borgo vecchio di una apposita cartellonistica con la scritta “Uno dei Borghi più belli d’Italia – Borgo Ospite” che saranno istallati agli ingressi delle vecchie mura. Lontano dal paese vecchio, invece, saranno posizionati altri cartelli con in evidenza una freccia in direzione del borgo con l’indicazione “Termoli Borgo Vecchio”.

“Il titolo di Borgo Ospite – ha spiegato il Sindaco Nicola Balice -, conferitoci dall’associazione I Borghi più belli d’Italia, è un riconsocimento che attendevamo già da tempo. Stiamo lavorando per promuovere al meglio il borgo vecchio che negli ultimi anni è diventato un autentiuco simbolo di riconoscimento grazie al suo skyline rinomato ed apprezzatodappertutto per la sua bellezza. Proprio qualche giorno fa sono intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare di Termoli, delle sue bellezze, dell’enogastronomia e del borgo che oggi, con questo attestato di merito, entra a far parte a tutti gli effetti dei borghi più belli d’Italia. Il borgo vecchio rappresenta la nostra storia, la nostra cultura e allo stesso tempo diventa interprete del futuro e dello sviluppo della nostra città”.

La nomina di “Borgo Ospite” avrà una durata di due anniche sarà rinnovabile nel corso degli anni e fino al momento in cui non vi siano altri comuni in Molise che chiedano di aderire. Si tratta per Termoli dell’inizio di un percorso di miglioramento delle politiche dedicate all’ospitalità su cui punta l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, una rete nazionale d’eccellenza tendente a creare nuove opportunità “Siamo – ha commentato il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo Michele Barile -profondamente orgogliosi di questo importante riconoscimento che inserisce Termoli tra i Borghi Ospite all’interno del prestigioso circuito de I Borghi Più Belli d’Italia. È un attestato che premia la bellezza, la storia e l’identità del nostro borgo antico, custode di tradizioni, arte e cultura che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma uno stimolo ulteriore a valorizzare e promuovere il nostro patrimonio storico e paesaggistico, attirando visitatori, sostenendo il turismo e rafforzando il senso di appartenenza di tutti i cittadini”.

L’Associazione I Borghi più belli d’Italia nasce nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI allo scopo di valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. Al momentone fanno parte 360 Comuni.