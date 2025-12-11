Agnone, 65.000 euro per la ‘Ndocciata 2025: liquidati un acconto di 30.000 euro all’associazione organizzatrice “La ‘Ndocciata di Agnone”

Agnone – Il Comune di Agnone ha ufficializzato, con la determinazione del 3 dicembre 2025, la liquidazione di un acconto da 30.000 euro all’Associazione “La ‘Ndocciata di Agnone – Patrimonio d’Italia per la Tradizione”, nell’ambito del finanziamento complessivo di 65.000 euro destinati all’edizione 2025 della storica manifestazione.

L’importo complessivo, già definito attraverso precedenti delibere comunali e regionali, è composto da:

40.000 euro provenienti dal progetto regionale Molise Roots – Tra tradizione e innovazione – II Edizione, finanziato attraverso le economie del Fondo di Sviluppo e Coesione e gestito dalla Fondazione Molise Cultura;

25.000 euro come cofinanziamento comunale, di cui 5.000 in servizi e mezzi e 20.000 in risorse finanziarie.

La liquidazione del 50% del contributo è avvenuta a seguito della richiesta dell’Associazione organizzatrice, che ha segnalato la necessità di far fronte alle prime spese operative legate alla realizzazione della manifestazione.

Il provvedimento firmato dalla Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Emilia Marcovecchio, che ricopre anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ribadisce che tutte le spese dovranno essere rendicontate secondo i criteri stabiliti dalla Regione Molise. Eventuali costi non ammissibili dovranno essere restituiti..

Con il pagamento dell’acconto, il Comune ha garantito l’avvio operativo dell’organizzazione della ‘Ndocciata 2025, manifestazione simbolo della cultura agnonese e molisana, riconosciuta come Patrimonio d’Italia per la Tradizione.

Il restante importo sarà erogato in seguito, previa presentazione della rendicontazione completa da parte dell’Associazione.