Vasto, “A Merry Funk Christmas”: il 14 dicembre Angelo Valori & Medit Voices al Teatro Madonna dell’Asilo

Il 14 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, si terrà il concerto “A Merry Funk Christmas” a cura di Angelo Valori & Medit Voices.



Voci straordinarie, immerse in ritmi funk e suggestioni soul, guidano un viaggio natalizio che esce dagli schemi. Un appuntamento carico di nuance musicali e armoniche, dove tradizione e modernità si intrecciano: il Natale si trasforma in ritmo e la musica diventa festa comune.



I biglietti sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati Ciaotickets come il bar Due Pini a Vasto, online su ciaotickets, o direttamente la sera stessa dello spettacolo presso il botteghino all'ingresso del teatro.

Per gli studenti è prevista una riduzione sul prezzo del biglietto. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative dedicate alla valorizzazione e alla promozione culturale del territorio, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza artistica di alta qualità.

L’evento è targato New Sound & Beyond, organizzato in collaborazione con l'associazione Grido APS, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, del Comune di Vasto.