Giovani Consiglieri per un giorno: gli studenti di Isernia discutono di ambiente e sostenibilità

Campobasso, 11 dicembre 2025 - Si è svolta nella mattinata presso la sede di Palazzo d’Aimmo una simulazione di seduta del Consiglio regionale con, ad occupare gli scranni destinati a Consiglieri ed Assessori in carica, gli alunni degli istituti superiori della provincia di Isernia (Istituto Cuoco Manuppella, liceo economico-sociale, di Isernia - ⁠Istituto Fermi Mattei di Isernia - ⁠il CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) di Isernia- ⁠Istituto Giordano di Venafro). Le tematiche affrontate nella seduta sono state quelle dello sviluppo sostenibile, della tutela del patrimonio artistico e ambientale, della salvaguardia degli ecosistemi e del territorio in generale, partendo dall’articolo 9 della Costituzione italiana.

L’iniziativa si inserisce negli appuntamenti del FESTIVAL dell’EDUCAZIONE CIVICA - seconda edizione2025/2026- organizzato dalla Fondazione Lello Lombardi, dalla Prefettura di Isernia e dall’Ufficio Scolastico regionale.

I ragazzi delle diverse scuole, a seguito di un appropriato percorso formativo sulle tematiche ambientali, hanno svolto delle interrogazioni su diverse problematiche -la sicurezza dell’aria della piana di Venafro, l’operatività del Registro dei Tumori, le problematiche legate al sovrannumero di cinghiali sul territorio e alla loro libera circolazione ecc.- alle quali ha fornito risposta, in rappresentanza della Giunta regionale, il Consigliere del Presidente della Regione per l’Ambiente, Roberto Di Baggio, che svolge anche l’incarico di Presidente della Terza Commissione permanente; Organo consigliere che, tra le varie materie, cura anche le politiche ambientali.

Ha presieduto la seduta il Presidente Quintino Pallante che ha accolto i ragazzi ed i loro docenti prima nella Sala della Biblioteca del Consiglio regionale, dedicata al senatore Lello Lombardi, per poi accompagnarli nell’Aula consiliare ed illustrare il funzionamento dell’Assemblea e i diversi ruoli svolti tra Esecutivo e Consiglieri, maggioranza e minoranza.

Ha preso, quindi, la parola dopo il Presidente Pallante la Presidente della Fondazione Lello Lombardi, che ha illustrato l’iniziativa e gli obiettivi del Festival. La Lombardi ha anche voluto ringraziare l’Istituzione consiliare e il suo Presidente per aver entusiasticamente accolto e resi partecipi i ragazzi invitandoli a confrontarsi su una tematica così rilevante come quella ambientale. È intervenuto per la Fondazione anche il dottor Giovanni Pirone.

In rappresentanza del corpo docente dei diversi istituti è intervenuto il prof. Giovanni Piero Frattaruolo, dell’istituto Cuoco Manuppella - liceo economico-sociale.

Su impulso del Presidente Pallante a termine della seduta, facendo sintesi del dibattito, i “giovani Consiglieri per un giorno” hanno approvato una mozione, che si allega, che impegna l’Esecutivo regionale su diversi punti per la promozione della sostenibilità territoriale nel Molise.