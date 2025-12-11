Vasto (CH), 11 dicembre 2025: inaugurati i nuovi uffici del Posto di Polizia Ferroviaria alla stazione Vasto-San Salvo

Vasto (CH), 11 dicembre 2025: inaugurazione dei nuovi locali adibiti a uffici del Posto di Polizia Ferroviaria di Vasto presso la stazione di Vasto - San Salvo.

Si è svolta nella mattinata odierna la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali del Posto Polizia Ferroviaria di Vasto alla presenza del Prefetto di Chieti Gaetano CUPELLO, del Questore di Chieti Leonida MARSEGLIA, del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria Dott.ssa Francesca MONALDI e del Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo Dott. Michele DE TULLIO.

Per Rete Ferroviaria Italiana erano presenti l’Ing. Vito Ortolano, Responsabile Area Direzione Operativa Stazioni di RFI, l’Ing. Daniele Presciutti Direzione Operativa Stazioni, unitamente ad altre autorità locali, tra cui il Sindaco della Città di Vasto Francesco MENNA ed il Sindaco di San Salvo Emanuela DE NICOLIS.



L’inaugurazione dei nuovi locali destinati dalla società RFI alla Polizia Ferroviaria ubicati nella moderna Stazione Ferroviaria di Vasto – San Salvo recentemente riqualificata, testimonia la concretezza di un impegno comune per garantire la sicurezza ferroviaria e rappresenta anche un modello di sinergia tra le istituzioni e il mondo delle infrastrutture, nell’ambito delle iniziative destinate a rafforzare la sicurezza degli scali ferroviari e degli utenti dei relativi servizi.



I suddetti locali ospiteranno un “front office” che consentirà ai cittadini un contatto diretto con la Polizia Ferroviaria, anche al fine di agevolare la ricezione delle denunce dei viaggiatori.

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 10:30 con la benedizione dei locali da parte di Don Nicola FLORIO, parroco della Chiesa della Natività Maria Santissima di Cupello, cui è seguito il taglio del nastro tricolore. Il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria, Dott. DE TULLIO, ha ringraziato tutti i presenti ed ha illustrato l’attività svolta dal Compartimento, evidenziando l’importanza strategica del Posto Polfer di Vasto, soprattutto nel periodo estivo. La cerimonia si è conclusa con gli interventi dell’Ing. Vito Ortolano, Responsabile Area Direzione Operativa Stazioni di RFI. e del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato D.ssa Francesca MONALDI.

Chieti, 11 dicembre 2025

