Vasto, avvistamento canidi: attivato il monitoraggio

Oggi, 12 dicembre, il sindaco Francesco Menna ha richiesto l’attivazione delle attività di monitoraggio a seguito di una segnalazione pervenuta nella mattinata odierna.



Un cittadino ha riferito la presenza di esemplari di canidi nella zona di Via Riccione – Contrada Defenza, in movimento verso la costa. Pur non essendo stato rilevato alcun comportamento aggressivo, la natura periurbana dell’area e la vicinanza a insediamenti abitativi e ad animali domestici rendono comunque necessario un controllo accurato.



Nello specifico, il sindaco ha chiesto agli organi preposti di verificare l’effettiva presenza degli animali, accertarne la natura e definire eventuali indicazioni operative da adottare in caso di nuovi avvistamenti. Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e segnalare eventuali futuri avvistamenti.

Foto a titolo illustrativo, non relativa all’avvistamento.



