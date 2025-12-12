Campobasso, Giornata dedicata agli scomparsi: parte il piano provinciale di ricerca

In data odierna, in occasione della “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, si è tenuto, presso il Palazzo del Governo, il primo di una serie di incontri formativi, rivolti agli enti coinvolti dal piano provinciale di ricerca approvato dal Prefetto, con l’intento di favorire una sempre più efficace applicazione dei modelli di intervento.

L’iniziativa, che ha visto l’attenta partecipazione delle articolazioni territoriali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, si propone di assicurare una visione congiunta delle procedure operative previste dal Piano provinciale, come revisionato nella sua edizione 2025. In apertura dei lavori, il Prefetto dr.ssa Michela Lattarulo ha, in particolare, sottolineato il grande impegno profuso da tutti gli enti coinvolti nelle attività di ricerca, presenti all’incontro, el’importanza di proseguire nel condiviso sforzo volto a fronteggiare un fenomeno che suscita elevato allarme sociale.

L’attività formativa, improntata al confronto tra gli attori del sistema, ha tra l’altro ripercorso i principali casi di scomparsa intervenuti nell’ultima annualità, evidenziando, di volta in volta, le principali criticità occorse e le soluzioni pratiche che gli operatori si sono trovati ad adottare nelle operazioni d’emergenza, al fine di delineare il miglior modello di intervento per ciascuno scenario ipotizzabile. Di fondamentale importanza è il coinvolgimento attivo e collaborativo della cittadinanza, alla quale si rivolge l’invito a denunciare con prontezza gli eventi di scomparsa, al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi.