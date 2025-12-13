Il futuro di Repubblica e La Stampa Ã¨ in bilico: sciopero e tensioni sulla vendita

La vendita di Repubblica e La Stampa da parte del Gruppo Gedi ha messo in allarme il mondo dell'editoria e della politica. Preoccupa lâ€™intesa con lâ€™armatore greco Theodore Kyriakou: prolungata di altri due mesi la trattativa in esclusiva, con lâ€™obiettivo di cedere gli asset editoriali dellâ€™ex Gruppo Espresso. Una scelta della famiglia Elkann che sta mettendo in agitazione le redazioni dei due giornali. Il precedente periodo di esclusiva con Antenna Group di Kyriakou era terminato a inizio dicembre e alla scadenza si era fatto avanti Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, che aveva presentato unâ€™offerta da circa 140 milioni di euro tramite la sua Lmdv per contendere allâ€™imprenditore greco le attivitÃ editoriali e le radio di Gedi.

Ma questâ€™ultima, assieme allâ€™azionista di controllo Exor, ha deciso di continuare il negoziato con Antenna formalizzando una nuova fase di esclusiva per definire i dettagli dellâ€™operazione. La vicenda si sta portando dietro ricadute sindacali. Il sito de La Stampa non Ã¨ stato aggiornato fino alle 7 di giovedÃ¬ 11 e il giornale non Ã¨ in edicola. I giornalisti del quotidiano sono riuniti in assemblea permanente.

Lo ha comunicato il Cdr in una nota pubblicata sul sito del quotidiano. In giornata si Ã¨ riunita anche lâ€™assemblea dei giornalisti di Repubblica ed Ã¨ previsto un incontro dei Cdr de La Stampa e di Repubblica con i vertici di Gedi. Una decisione presa, spiega il Cdr de La Stampa, Â«dopo che nei giorni scorsi lâ€™editore ha annunciato lâ€™intenzione di cedere tutte le attivitÃ del gruppo, dopo lunghi mesi di trattative sempre smentite dallâ€™azienda.

Rispetto alle nostre richiesteÂ», rileva il Cdr, Â«non Ã¨ stata data alcuna garanzia sul futuro della testata, sui livelli occupazionali, sulla soliditÃ del potenziale compratore, sui destini delle attivitÃ messe in comune a livello di gruppo, dalle infrastrutture digitali alla produzione dei video, e quindi senza nessuna garanzia di poter continuare a svolgere il nostro lavoro cosÃ¬ come abbiamo fatto fino a oggiÂ». Intanto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini ha convocato per domani i vertici di Gedi e i Cdr de La Stampa e di Repubblica.

Â«Le preoccupazioni dei giornalisti de La Stampa e del Gruppo Gedi sono giustificate. Le proprietÃ hanno diritto a cambiare, vendere, cedere, ma non hanno diritto di imporre linee di condotta univoche alla redazione. Le vostre preoccupazioni le capisco e sono a disposizione anche come intermediario perchÃ© abbiate soddisfazione nelle risposte che attendeteÂ», ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Â«Le informazioni che circolano sulla vendita del Gruppo Gedi sono allarmanti. Dopo anni di scelte finanziarie che hanno progressivamente indebolito l'azienda, si arriva oggi alla cessione a un soggetto straniero che non offre garanzie su occupazione, prospettive future, qualitÃ e pluralismo dell'informazione. Siamo estremamente preoccupati dai rischi di indebolimento o addirittura di smantellamento di un presidio fondamentale della democraziaÂ».

CosÃ¬ la segretaria del Pd Elly Schlein. Mentre la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera, ha chiesto Â«un'informativa urgente al governo sulla vendita del Gruppo GediÂ» e ribadisce la Â«vicinanza alla comunitÃ del gruppo che sta vivendo un momento complesso e difficile. Sono lavoratori e lavoratrici che certamente meritano una trasparenza e un rispetto che non abbiamo visto negli ultimi anni da parte della proprietÃ , su questa come su altre operazioni della famiglia ElkannÂ».

Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, Â«seguono con attenzione l'evolversi della situazione del Gruppo GediÂ». CosÃ¬ in una nota congiunta i due rappresentanti delle istituzioni locali hanno annunciato un incontro, domani a Palazzo Civico, di Â«una rappresentanza dell'Associazione Stampa Subalpina, dei lavoratori del Gruppo e della testata La Stampa di TorinoÂ». Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha espresso Â«solidarietÃ e vicinanza ai lavoratori del Gruppo Gedi, oggetto di una ulteriore umiliante svendita che crea sconcerto e profonda preoccupazioneÂ».

Â«La sentinella del Nord Ovest e della sua provincia, con uno sguardo aperto sul mondo e una storia di autorevolezza lunga piÃ¹ di 150 anni. Ora bisogna vendere (o forse svendere?) e farlo alla svelta. Dimenticando ogni garanzia per i lavoratori e le necessarie prospettive di sviluppo industriale. Non si puÃ² svilire in questo modo il ruolo de La StampaÂ». Lo hanno scritto in una nota l'Associazione stampa subalpina, l'Associazione ligure giornalisti e l'Associazione stampa valdostano. Â«La vendita del Gruppo Gedi, ramo d'azienda della Exor (finanziaria della famiglia Agnelli) rappresenta chiaramente la politica industriale che gli Elkann stanno attuando da tempo: abbandonare Torino e il PiemonteÂ».

Questo il commento dei segretari generali di Cgil Piemonte e Cgil Torino, Giorgio Airaudo e Federico Bellono.

FONTE: https://www.avvenire.it/politica/perche-la-vendita-del-gruppo-gedi-mette-in-allarme-leditoria-e-la-politica_102020