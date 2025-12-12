Isernia, allâ€™ITIS il ventennale dellâ€™Associazione Stampa Molise: De Bortoli e Greco protagonisti del confronto su informazione e potere

Si Ã¨ svolta oggi allâ€™ITIS di Isernia la celebrazione dei ventâ€™anni dellâ€™Associazione Stampa Molise, un appuntamento che ha richiamato pubblico e addetti ai lavori attorno a un tema centrale per la vita democratica: il rapporto tra "Informazione e potere: cittadini informati, democrazie fortiâ€œ

Protagonisti dellâ€™incontro due figure di primo piano del giornalismo italiano, Ferruccio de Bortoli e Gerardo Greco, che hanno offerto analisi lucide e prospettive diverse, ma complementari, su come negli ultimi anni sia cambiata la comunicazione pubblica, il ruolo dei media e il rapporto tra cittadini e istituzioni.

A coordinare il confronto Ã¨ stato il presidente dellâ€™ASM, Giuseppe Di Pietro, che ha aperto la giornata ricordando il percorso ventennale dellâ€™associazione e lâ€™impegno costante per la tutela della professione giornalistica in Molise.

Nel corso del dibattito Ã¨ emerso come la rivoluzione digitale, la crescente polarizzazione politica, la pandemia e la guerra alle porte dellâ€™Europa abbiano trasformato profondamente il modo in cui le notizie vengono prodotte, diffuse e percepite. Un cambiamento che impone nuove responsabilitÃ sia al potere politico sia al mondo dellâ€™informazione, chiamati a garantire trasparenza, correttezza e rispetto dei diritti individuali.

Il ventennale dellâ€™ASM si Ã¨ cosÃ¬ trasformato non solo in un momento celebrativo, ma in unâ€™occasione di riflessione collettiva su quanto sia oggi fragile â€“ e al tempo stesso indispensabile â€“ il rapporto tra informazione e democrazia.

Una giornata che ha lasciato una domanda aperta al pubblico presente: quanto siamo disposti a difendere la qualitÃ e lâ€™indipendenza dellâ€™informazione in un tempo che cambia cosÃ¬ rapidamente?