Vasto, stagione di prosa del Teatro Rossetti: il 18 dicembre in scena “Mercoledì delle ceneri”

A poche settimane dall’apertura della stagione concertistica, giovedì 18 dicembre alle 21 il Teatro Rossetti inaugura la stagione di prosa con “Mercoledì delle ceneri”.

Scritto e diretto da Valentina Esposito, “Mercoledì delle ceneri” è prodotto dalla Compagnia Fort Apache Cinema Teatro, l’unica compagnia teatrale stabile in Italia ed Europa composta da attori ex detenuti, oggi professionisti del palcoscenico e del cinema. La rappresentazione affronta con forza e profondità il tema della violenza popolare e delle dinamiche sociali ricorrenti nelle comunità, utilizzando il Carnevale come potente metafora narrativa.

“L’apertura della stagione di prosa del Rossetti rappresenta un momento centrale per la vita culturale della nostra città – affermano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta –. Inauguriamo il cartellone 2025-2026 con uno spettacolo di grande valore artistico e sociale, capace di stimolare riflessione e consapevolezza. Invitiamo cittadini, famiglie e visitatori a partecipare e a vivere il teatro come spazio di incontro, crescita e condivisione. Il Teatro Rossetti continua a essere un punto di riferimento per la cultura e per l’attrattività di Vasto”.

Prosegue anche la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026. Per informazioni e biglietti: www.teatrorossetti.it/biglietti