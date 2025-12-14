Trivento piange la scomparsa del suo storico mugnaio, Mario Griguoli: i nipoti lo ricordano con una lettera

Ãˆ venuto a mancare Mario Griguoli, storico mugnaio di Trivento, conosciuto e stimato per la sua dedizione al lavoro e per i valori che ha sempre trasmesso alla famiglia. I funerali si terranno domani, 15 dicembre, alle ore 15, presso la Chiesa Cattedrale. I nipoti lo ricordano con parole cariche di affetto e gratitudine:

Caro Nonno,

sei stato un grande lavoratore, un uomo dai valori forti e dallâ€™esempio silenzioso. Con il tuo impegno e la tua dedizione ci hai insegnato il rispetto, la dignitÃ e lâ€™importanza del sacrificio.

Ma soprattutto ci hai donato amore: una presenza costante, sicura, capace di farci sentire protetti in ogni momento.

Grazie per tutto ciÃ² che ci hai dato, per i tuoi insegnamenti e per lâ€™affetto che non ci Ã¨ mai mancato.

Ci hai insegnato tutto, tranne una cosa: a vivere senza di Te.

Ci mancherai immensamente, Nonno.

Melissa, Alisea, Nicola con Sara, Gaia con Manuel, Mario e il piccolo Giorgio

La redazione si unisce al dolore della famiglia e porge le piÃ¹ sentite condoglianze.