Ospedale “Caracciolo” di Agnone: avviso pubblico per quattro incarichi libero-professionali in Medicina Interna

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.) ha deliberato l’indizione di un avviso pubblico per il conferimento di quattro incarichi libero-professionali destinati alla Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale “F. Caracciolo” di Agnone, al fine di garantire la continuità assistenziale e scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

Il provvedimento, adottato con deliberazione del Direttore Generale Dr. Giovanni Di Santo, nasce a fronte della persistente e grave carenza di personale medico nella disciplina di Medicina Interna, nonostante i numerosi concorsi pubblici indetti negli ultimi anni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, che non hanno consentito di coprire il fabbisogno previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/ALTRO/4inca-(2).pdf

L’avviso è rivolto a:

medici specialisti in Medicina Interna;

dirigenti medici in quiescenza specialisti in Medicina Interna;

medici specializzandi iscritti al penultimo e all’ultimo anno di specializzazione (quarto e quinto anno);

medici specializzandi iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto anno di specializzazione, per un massimo di 8 ore settimanali.

Gli incarichi avranno durata di tre mesi, ad eccezione di quelli conferibili ai medici in quiescenza e agli specializzandi del quarto e quinto anno, per i quali la normativa vigente consente il conferimento fino al 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe.

La spesa mensile lorda omnicomprensiva prevista varia in base alla tipologia di incarico: fino a 12.160 euro mensili per ciascun medico specialista o medico in quiescenza, 6.080 euro per gli specializzandi degli ultimi anni e 1.280 euro per gli specializzandi con incarico limitato a 8 ore settimanali.

L’avviso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’A.S.Re.M. nella sezione Concorsi – Avvisi. Contestualmente, l’Azienda ha dato mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di indire un nuovo concorso per il reclutamento di due dirigenti medici di Medicina Interna da assegnare stabilmente al Presidio Ospedaliero di Agnone.