In Prefettura la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
MartedÃ¬ 16 dicembre 2025, alle ore 17.00, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella consegnerÃ le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", conferite dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con decreto del 2 giugno 2025, ai seguenti cittadini del territorio, che si sono distinti per particolari meriti:
- Luogotenente dell'Esercito Italiano
Fabrizio Marzano Luogotenente CS dei Carabinieri in congedo,
Franco Di Lucia - Vice Brigadiere dei Carabinieri,
Matteo Marchione Stefania Gentile e Nicolina Pinelli, volontarie dell'Associazione di Protezione civile di Macchiagodena.
Ospiti della cerimonia, i Sindaci dei Comuni in cui gli insigniti hanno la propria residenza, i vertici delle Forze dell'Ordine, autoritÃ politiche locali ed alcuni rappresentanti della Consulta studentesca provinciale, cui il Prefetto Montella rivolgerÃ un messaggio augurale in vista delle prossime festivitÃ natalizie.