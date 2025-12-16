La Regione Molise riprogramma 8 milioni di fondi Covid per sanità, imprese e turismo

La Giunta regionale ha approvato la delibera n. 461 che dispone la riprogrammazione delle risorse della Sezione Speciale 1 del PSC 2014-2020, mettendo in sicurezza fondi strategici e destinandoli a interventi concreti a favore della sanità, del lavoro e del sistema produttivo regionale. Parliamo di risorse non precedentemente vincolate a progetti e prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, per un importo complessivo pari a 8.050.172,54 euro, che la Regione ha scelto di indirizzare verso settori chiave per la crescita e la tenuta sociale del Molise.

Nel dettaglio, gli stanziamenti riguardano:

• oltre 2 milioni di euro per l’implementazione e l’aggiornamento del parco tecnologico ospedaliero e territoriale, con l’acquisto di nuove attrezzature a beneficio degli ospedali pubblici regionali;

• circa 2 milioni di euro per il potenziamento dell’Avviso pubblico a sostegno degli investimenti in impianti e macchinari delle micro, piccole e medie imprese;

• oltre 4 milioni di euro destinati all’aggiornamento del Piano Strategico del Turismo, alla revisione della normativa di settore e a mirate azioni di marketing turistico.

«Questa delibera rappresenta una scelta politica chiara e responsabile – ha dichiarato l’assessore Michele Iorio –. Abbiamo evitato la perdita di risorse importanti e le abbiamo trasformate in opportunità concrete per i cittadini, per i lavoratori e per le imprese molisane. Rafforziamo strumenti che hanno già dato risposte reali al territorio, come le Borse Lavoro e i bandi a sostegno delle PMI, e investiamo con decisione sul turismo come leva di sviluppo e di occupazione».

Sulla stessa linea il presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti: «Con questa riprogrammazione la Regione Molise compie un atto di responsabilità e visione. Investiamo sulla sanità pubblica, rafforzandone la capacità di risposta e migliorando la qualità dei servizi; sosteniamo il tessuto produttivo e il lavoro; rilanciamo il turismo come motore di crescita. Gli interventi sulla sanità, in particolare, puntano a ridurre i tempi diagnostici, aumentare la sicurezza di pazienti e operatori e garantire standard qualitativi più elevati e omogenei su tutto il territorio regionale. È una scelta che mette al centro i bisogni dei molisani e il futuro del Molise».

Il Presidente L’Assessore Francesco Roberti Michele Iorio