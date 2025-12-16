SALCITO â€“ Emergenza abitativa risolta: assegnati gli alloggi Iacp

Lâ€™Amministrazione comunale di Salcito, guidata dal sindaco Giovanni Galli, ha messo fine a una complessa situazione di emergenza abitativa che coinvolgeva una famiglia del territorio. Un intervento atteso da tempo, reso possibile grazie al completamento e alla riattivazione di alcuni alloggi Iacp rimasti inutilizzati per anni.

Â«Il cittadino chiama, lâ€™Amministrazione risponde, e questa volta lo fa con tempi certi e risultati concretiÂ», Ã¨ il messaggio diffuso dal Comune. Con la conclusione dei lavori, le abitazioni sono state finalmente restituite alla comunitÃ , offrendo una risposta reale al bisogno di case a canone popolare.

Lâ€™intervento rientra in una visione piÃ¹ ampia di sviluppo del paese che non si limita alle opere infrastrutturali â€“ come strade, illuminazione e cantieri â€“ ma pone al centro la cura delle persone. Â«Prenderci cura direttamente dei cittadini Ã¨ la soddisfazione piÃ¹ grande â€“ sottolinea lâ€™Amministrazione â€“. La gratitudine negli sguardi di chi torna ad avere una casa Ã¨ il dono piÃ¹ belloÂ».

Un ringraziamento particolare Ã¨ stato rivolto allo staff Iacp, definito una garanzia di competenza e affidabilitÃ sul territorio, per il lavoro svolto e per la collaborazione che ha permesso di raggiungere lâ€™obiettivo.

Lâ€™Amministrazione comunale ribadisce cosÃ¬ il proprio impegno quotidiano per il benessere dei cittadini di Salcito, confermando lâ€™attenzione alle politiche sociali e alla costruzione di un futuro piÃ¹ equo e solidale per lâ€™intera comunitÃ .