ASReM ringrazia La Molisana per le installazioni natalizie donate alle strutture sanitarie

L’ASReM desidera esprimere il più sincero e sentito ringraziamento all'azienda La Molisana per il generoso gesto compiuto in occasione delle festività natalizie.

La Molisana ha omaggiato le strutture ASReM di installazioni natalizie, contribuendo a creare un'atmosfera più calda e accogliente in questo periodo speciale.



"Apprezziamo profondamente questa donazione – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo - Le luminarie sono state concepite in modo molto sobrio ma significativo, e portano con sé un messaggio di speranza, vicinanza e serenità che è particolarmente importante per i nostri pazienti, per il personale sanitario che quotidianamente opera con dedizione, e per tutti i visitatori."



Un gesto che testimonia la grande sensibilità e vicinanza dell'azienda La Molisana alla comunità e al sistema sanitario regionale, sottolineando come la collaborazione tra le eccellenze del territorio sia fondamentale.



L'ASReM augura a La Molisana e ai suoi dipendenti un lieto periodo di Feste.