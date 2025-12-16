16 DICEMBRE 2025 â€“ La Guardia di Finanza porta solidarietÃ  e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria di Termoli

-16 DICEMBRE 2025 - Nella mattinata odierna, un momento di grande gioia e solidarietÃ ha animato il Reparto di Pediatria dell'Ospedale San Timoteo di Termoli. I militari del Reparto Operativo Aeronavale (R.O.An.) e della dipendente Stazione Navale della Guardia di finanza hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati per portare doni e un messaggio di vicinanza. I finanzieri di tutto il Molise hanno donato al reparto un carrello medico destinato all'emergenza neonatale ed ai bambini sono stati consegnati piccoli doni, gadget e pandori, mentre il personale ospedaliero femminile Ã¨ stato omaggiato con stelle di Natale.

L'emozione piÃ¹ grande per i piccoli degenti Ã¨ arrivata dal mare, a bordo di una vedetta della Guardia di finanza: per lâ€™occasione, un militare del Corpo ha indossato con gioia e dedizione i panni di Babbo Natale, regalando un prezioso momento di spensieratezza e allegria ai bambini ed alle loro famiglie.

Nella circostanza il Comandante del ROAn ha ringraziato il personale medico ed infermieristico per la professionalitÃ e lâ€™amore con cui si prendono cura dei piccoli pazienti, formulando i migliori auguri per le prossime festivitÃ .