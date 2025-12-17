La Termoli Pallavolo tra le eccellenze premiate dal CONI Molise alle “Stelle di Natale”

Martedì 16 dicembre, nell’Auditorium dell’I.C. Igino Petrone, la Termoli Pallavolo è stata tra le protagoniste della cerimonia “Le Stelle di Natale”, l’evento annuale con cui il CONI Molise rende omaggio alle realtà sportive che hanno segnato in positivo l’ultimo anno nel territorio.

Per il club termolese si è trattato di un riconoscimento di particolare valore, arrivato al termine di una stagione memorabile: la promozione in Serie B, un traguardo che ha riportato Termoli in un campionato nazionale dopo un percorso esaltante e costruito attraverso il lavoro congiunto di dirigenti, tecnici e atlete. A rappresentare la società sul palco è stato il presidente Giuseppe Ferrieri, che ha ricevuto il premio circondato da numerosi protagonisti dello sport molisano, presenti per celebrare un 2025 ricco di risultati e iniziative.

Non solo la promozione: alla società è stato conferito un altro premio grazie all’impegno del dirigente Gianfranco Di Nucci, riconosciuto per l’eccellente organizzazione del Campionato Italiano di Beach Volley ospitato a Termoli. Una manifestazione di respiro nazionale che ha portato in città atleti e pubblico da tutta Italia, contribuendo a valorizzare tanto lo sport quanto il territorio.

«Questi riconoscimenti – ha sottolineato Ferrieri – sono il frutto di un percorso lungo e condiviso, fondato su passione e senso di appartenenza. La nostra crescita si misura non solo nei risultati in campo, ma anche nella capacità di promuovere eventi di alto livello». L’evento del CONI Molise ha confermato ancora una volta il valore delle “Stelle di Natale” nel panorama sportivo regionale: non soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per valorizzare società e dirigenti che contribuiscono, dentro e fuori dal campo, alla crescita dello sport come realtà culturale e sociale.