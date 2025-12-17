Prefettura di Isernia: conferite cinque onorificenze OMRI

Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura-U.t.G. di Isernia, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con decreto del 2 giugno 2025, ai seguenti cittadini del territorio, che si sono particolarmente distinti verso la Nazione nell’esercizio di pubbliche cariche, nelle attività a fini sociali, filantropici e umanitari, e per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari:

- Luogotenente dell’Esercito Italiano, Fabrizio Marzano

- Luogotenente CS dei Carabinieri in congedo, Franco Di Lucia

- Vice Brigadiere dei Carabinieri, Matteo Marchione

- Stefania Gentile e Nicolina Pinelli, volontarie dell’Associazione di Protezione civile di Macchiagodena.



La cerimonia ha visto la partecipazione dei Sindaci dei Comuni in cui gli insigniti risiedono, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, di autorità politiche locali e di due rappresentanti della Consulta studentesca provinciale; a costoro il Prefetto Montella ha rivolto un messaggio augurale in vista delle prossime festività natalizie. Prima di procedere con la cerimonia di consegna dei diplomi e il tradizionale brindisi augurale, il Prefetto ha voluto offrire una profonda riflessione sul senso del dovere civico. Nel suo intervento, ha posto l'accento sulla responsabilità individuale come motore della società: ogni cittadino, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere pienamente consapevole che il proprio operato è un tassello indispensabile. Il messaggio è stato inequivocabile: il bene comune non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si raggiunge esclusivamente attraverso la sinergia e l'impegno corale di tutti.