SanitÃ , Iorio: Â«No al depotenziamento degli ospedali di Termoli e Isernia. La Regione non arretraÂ»

Ribadisco un NO fermo, netto e inequivocabile a qualsiasi ipotesi di depotenziamento degli ospedali pubblici di Termoli e Isernia. La sanitÃ molisana non puÃ² continuare a essere terreno di tagli e penalizzazioni che colpiscono direttamente i cittadini e i territori. Ãˆ stato dimostrato piÃ¹ volte, numeri alla mano: sia il punto nascita sia il servizio di emodinamica dei due nosocomi possiedono tutti i requisiti per continuare a operare.

Ãˆ una veritÃ che, come Regione, abbiamo rivendicato con forza anche il 26 novembre scorso, nel corso dellâ€™incontro al Ministero della Salute, chiedendo io stesso, anche a nome del Presidente Francesco Roberti, rispetto per i dati e per le esigenze reali del Molise. Ãˆ inaccettabile che si continuino ad assumere decisioni nel settore sanitario che mettono in discussione un diritto fondamentale come quello alla salute, sancito dallâ€™articolo 32 della Costituzione.

Il diritto alla salute Ã¨ un diritto universale, inviolabile e non negoziabile, che impone alla Repubblica lâ€™obbligo di garantire servizi sanitari pubblici efficaci, omogenei e accessibili su tutto il territorio nazionale. Il Molise non puÃ² e non deve essere trattato come una sanitÃ di serie B. Dal nuovo Piano Operativo ci si aspetta quindi un cambio di passo chiaro: servono risorse umane per rafforzare i presidi ospedalieri del San Timoteo e del Veneziale, consentendo loro di continuare a svolgere pienamente la loro funzione al servizio delle comunitÃ .

In assenza di risposte concrete, la Regione Ã¨ pronta ad attivare ogni strumento istituzionale e a rivolgersi a tutte le sedi competenti per difendere il diritto alla salute dei cittadini molisani. Su questo tema non faremo passi indietro. Michele Iorio