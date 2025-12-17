Cena di Natale dell’Olympia Agnonese: società unita, elogi e brindisi in vista dell’ultima gara dell’anno



Si è svolta ieri sera, presso un noto ristorante di Agnone, la tradizionale cena di Natale dell’Olympia Agnonese, che ha riunito l’intera famiglia sportiva del club: tesserati, staff tecnico, consiglieri, il presidente Russo e il sindaco di Agnone Daniele Saia, presente anche in veste di consigliere della società.

Un momento di convivialità e condivisione che ha celebrato non solo le festività natalizie, ma anche i risultati sportivi e il forte senso di appartenenza che caratterizza l’Olympia Agnonese. La serata si è conclusa con il simbolico taglio della torta recante il logo della società e con lo stappo della bottiglia di spumante, per rivolgere gli auguri di buone feste a tutti i presenti e alle famiglie a casa.

Durante la cena hanno preso la parola i protagonisti della stagione. Il presidente Russo ha voluto ringraziare tutti i collaboratori, lo staff tecnico e in particolare il mister, insieme ai giocatori, per le tante soddisfazioni che stanno regalando alla società e all’intera comunità agnonese, invitandoli a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa.

Parole di gratitudine anche da parte di mister Farrocco, che ha ringraziato la società per la fiducia accordatagli fin dal primo momento. «Mi sono sentito subito parte di una seconda famiglia», ha sottolineato, evidenziando il clima accogliente e caloroso dell’ambiente, che non gli ha mai fatto mancare nulla. Un elogio speciale è stato riservato ai suoi “giovani leoni”, veri protagonisti di una straordinaria cavalcata di risultati.

In chiusura, l’intervento del sindaco Saia, in duplice veste di primo cittadino e consigliere dell’Olympia Agnonese, che ha espresso parole di apprezzamento per una società che da anni porta avanti, con grandi sacrifici ma con altrettanta passione, un progetto sportivo a 360 gradi, dalla prima squadra al settore giovanile, coinvolgendo centinaia di ragazzi nel corso dell’anno. Complimenti sono stati rivolti al mister, allo staff e ai giocatori per i risultati raggiunti e per l’onore che stanno dando alla città di Agnone.

La serata si è conclusa con il brindisi finale e con l’appuntamento fissato a domenica, quando l’Olympia Agnonese scenderà in campo ad Agnone per disputare l’ultima gara dell’anno contro il C.N.C. Sporting, con l’auspicio di chiudere il 2025 con una vittoria.