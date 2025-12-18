Molise punta sulla montagna: parte MOLISEOPENTUR, turismo sociale e accessibile in 49 Comuni Sviluppo e territorio

Comunicazione di avvio del progetto “MOLISEOPENTUR – Turismo sociale e accessibile” per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo montano e sociale – Ministero del Turismo, misura “Montagna Italia” Dichiarazione del Presidente – Raffaele D’Elia «Con l’avvio del progetto MOLISEOPENTUR – Turismo sociale e accessibile compiamo un passo concreto verso una visione di montagna più accogliente, moderna e capace di generare opportunità.

È un’iniziativa che mette al centro le persone, i diritti di accesso ai luoghi e alle esperienze, la qualità dell’offerta e la responsabilità verso l’ambiente e le comunità locali. Ringraziamo il Ministero del Turismo per il sostegno nell’ambito della misura Montagna Italia: questo finanziamento consente di attivare un percorso strutturato, costruito con il territorio e per il territorio, che unisce inclusione sociale, sviluppo economico e valorizzazione dell’identità molisana. Come Consorzio MAGMA Sociale, insieme ai partner, opereremo con rigore, ascolto e spirito di servizio, affinché MOLISEOPENTUR diventi un modello replicabile di turismo accessibile e sostenibile, contribuendo a contrastare lo spopolamento, rafforzare le competenze locali e aprire nuove prospettive, in particolare per i giovani.» Raffaele D’Elia (Presidente del Consorzio MAGMA Sociale) ASSeL – Assistenza e Lavoro, Società Cooperativa Sociale per Azioni – ETS (socia del Consorzio MAGMA Sociale), in qualità di capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), comunica l’avvio del progetto “MOLISEOPENTUR – Turismo sociale e accessibile” (CUP: J58J24000250001), finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, misura “Montagna Italia”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo strutturato, duraturo e sostenibile del turismo sociale e accessibile nelle aree montane del Molise, valorizzandone le risorse ambientali, culturali e identitarie, e contribuendo al contrasto dello spopolamento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali nel comparto turistico. Il progetto interessa un’area target composta da 49 Comuni e si configura come una strategia integrata articolata su quattro assi di intervento prioritari:

1. Comunità e giovani in rete per la montagna: coinvolgimento attivo delle comunità locali, sostegno all’occupazione giovanile nel turismo e rafforzamento del senso di appartenenza territoriale;

2. Accessibilità e turismo sociale: miglioramento dell’accessibilità dei servizi e creazione di nuovi prodotti e pacchetti turistici dedicati ai target di riferimento;

3. Sviluppo della qualità della montagna: innalzamento qualitativo dell’offerta turistica attraverso lo sviluppo e la diffusione del marchio territoriale “Moliseopentur”;

4. Turismo green e digitale: adozione di soluzioni digitali innovative in sinergia con i sistemi nazionali e le piattaforme del Ministero del Turismo, con particolare riferimento al Tourism Digital Hub (TDH), per una promozione efficace e integrata del territorio.

missione del progetto è costruire un modello innovativo di sviluppo locale, inclusivo e sostenibile, capace di coniugare crescita economica, tutela ambientale e salvaguardia dell’identità culturale dei territori montani. In coerenza con il quadro strategico delineato, la prima azione operativa sarà dedicata al monitoraggio delle strutture e dei servizi esistenti e all’analisi delle potenzialità locali, attraverso strumenti di indagine diretta sul territorio.

informazioni generali è possibile contattare il responsabile di progetto, Dott. Luca Basilico, all’indirizzo email: info@moliseopentur.it