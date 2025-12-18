Polizia di Stato â€“ Isernia: Falsi attestati per ottenere il permesso di soggiorno

La Polizia di Stato, nellâ€™ambito delle attivitÃ di controllo finalizzate al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, ha deferito allâ€™AutoritÃ Giudiziaria, un cittadino del Mali per la presentazione di documentazione falsa. In particolare, lâ€™uomo nel corso dellâ€™istruttoria avviata dallâ€™Ufficio Immigrazione della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha prodotto due attestati di conoscenza della lingua italiana risultati successivamente falsi. I certificati, che lo straniero ha dichiarato essere stati rilasciati dai Centri Provinciali per lâ€™Istruzione degli Adulti (CPIA) di Roma e di Ragusa, sono stati sottoposti ad accurati accertamenti da parte del personale della Polizia di Stato. Le verifiche hanno consentito di accertarne la totale falsitâ€¡. Alla luce degli elementi emersi, lâ€™uomo Ã¨ stato deferito allâ€™AutoritÃ Giudiziaria ai sensi dellâ€™art. 5, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lâ€™attivitÃ rientra nel piÃ¹ ampio impegno della Polizia di Stato volto a garantire la regolaritâ€¡ delle procedure amministrative in materia di immigrazione e a contrastare lâ€™utilizzo di documentazione contraffatta, a tutela della legalitÃ e della corretta gestione dei flussi migratori. #esserci sempre#