Termoli, contributi per aiutare a pagare l’affitto: pubblicato l’avviso pubblico

TERMOLI, 18.12.2025 – L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino comunica che sul sito dell’ente è stato pubblicato un “Avviso Pubblico” avente ad oggetto “Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all' art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n°431 disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

Con Deliberazione di Giunta del 25 novembre 2025 n. 414, l'esecutivo regionale, per l'anno 2024, ha provveduto a disporre l'attivazione del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei comuni con più di 5000 abitanti, attribuendo al Comune di Termoli la somma di € 44.184,00 su un totale complessivo di € 184.659,36. In allegato tutte le modalità, i requisiti e il modulo per presentare la domanda che dovrà pervenire all’ente entro e non oltre le ore 11 del 5 gennaio 2026. Domanda che potrà essere presentata tramite raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune di Termoli (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale). Le stesse possono essere presentate anche all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 11 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17 oppure trasmessa per posta certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it La busta con la domanda dovrà riportare la dicitura in calce “Contiene domanda per avviso-erogazione contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2024”.