Il Rettore Vanoli eletto nella Giunta CRUI, le congratulazioni della sindaca Forte

(Campobasso, 18 dicembre 2025) – Il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, professor Giuseppe Peter Vanoli, è stato eletto componente della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane nel corso dell’Assemblea straordinaria per il rinnovo dell’organo esecutivo.

A seguito della nomina, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha voluto esprimere il proprio messaggio di congratulazioni:

“Desidero rivolgere al professor Giuseppe Vanoli le mie più sincere congratulazioni per la sua elezione nella Giunta della CRUI, un riconoscimento che premia il valore del suo impegno e la qualità della visione che ha saputo esprimere all’interno della comunità accademica nazionale.

Sono certa che questo incarico contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Università del Molise nel panorama universitario italiano, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio”.