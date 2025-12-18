Chirurgia dei tumori cerebrali: Neuromed tra i principali centri italiani per numero di craniotomie

Dal Programma Nazionale Esiti, curato da AGENAS per il Ministero della Salute,

il Neuromed emerge come riferimento per il Centro-Sud.



I dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, relativi all’anno 2024, collocano l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) tra i principali centri italiani per la chirurgia dei tumori cerebrali. In base al numero di interventi di craniotomia eseguiti, il Neuromed risulta primo nel Centro-Sud e sesto a livello nazionale su oltre 160 strutture sanitarie.

Un dato che assume rilievo anche dal punto di vista dell’accesso alle cure. In presenza di patologie complesse come i tumori cerebrali, non è raro che le persone del Centro-Sud si rivolgano a strutture lontane dalla propria area di residenza. I dati del Programma Nazionale Esiti, curato da AGENAS per il Ministero della Salute, indicano che il Neuromed rappresenta un riferimento consolidato per questo tipo di interventi, con volumi di attività che pongono l’Istituto tra i maggiori centri italiani, offrendo la possibilità di ricevere cure altamente specialistiche senza la necessità di lunghi spostamenti.

Il numero di interventi di craniotomia rappresenta un dato utile per comprendere la complessità dell’attività svolta da una struttura. Si tratta infatti di procedure che richiedono un’elevata specializzazione, una stretta integrazione tra diverse competenze cliniche e un’organizzazione in grado di garantire continuità assistenziale nelle fasi pre e post-operatorie. In questo senso, il volume di attività contribuisce a descrivere il profilo di un Centro impegnato stabilmente nella gestione di casi ad alta complessità.

“I numeri del Programma Nazionale Esiti - dice il dottor Fulvio Aloj, Direttore Sanitario dell’I.R.C.C.S. Neuromed - raccontano il lavoro svolto negli anni dal nostro Istituto nella chirurgia dei tumori cerebrali. Il ruolo del Neuromed rafforza l’offerta di alta specializzazione sul territorio, consentendo alle persone del Centro-Sud di trovare risposte cliniche adeguate anche vicino alla propria area di residenza e non solo. Un aspetto particolarmente importante nei percorsi di cura complessi, nei quali la continuità assistenziale e la vicinanza ai contesti familiari rappresentano elementi rilevanti dell’esperienza di cura. È chiaro che al Neuromed non vengono trattati solo i tumori ma tutta la patologia cerebrale, sia vascolare che funzionale come ad esempio aneurismi, malformazioni arterovenose”.