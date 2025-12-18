Aggressione al 14enne di Santa Croce di Magliano: oltre 100 sindaci molisani condannano lâ€™accaduto ed esprimono solidarietÃ 

Â«I Sindaci dei Comuni sottoindicati - si legge in una nota congiunta - esprimono, in modo fermo e unanime, la piÃ¹ netta condanna per il grave episodio di violenza gratuita che ha colpito un ragazzo di appena quattordici anni e che ha profondamente scosso lâ€™intera comunitÃ .

Di fronte a fatti di tale gravitÃ non possono esserci ambiguitÃ nÃ© silenzi. La violenza, soprattutto quando coinvolge giovani e giovanissimi, rappresenta una ferita aperta non solo per chi la subisce direttamente, ma per lâ€™intero tessuto sociale del territorio.

A nome delle nostre comunitÃ , esprimiamo sincera e sentita solidarietÃ al quattordicenne coinvolto in questa assurda vicenda, alla famiglia del ragazzo aggredito, augurandogli un pieno e definitivo recupero, al sindaco di Santa Croce di Magliano Alberto Florio e a tutta la cittadinanza, che in questi giorni sta vivendo momenti di comprensibile dolore, preoccupazione e smarrimento.

Pur senza voler entrare in disamine di carattere psicologico o sociologico, Ã¨ tuttavia evidente che ci troviamo in una fase storica complessa e delicata, che interpella tutti noi. Episodi come quello avvenuto a Santa Croce di Magliano ci chiamano a una riflessione profonda su come sta cambiando la nostra societÃ e su quali risposte concrete siamo in grado di offrire, come Amministratori e come comunitÃ .

Ãˆ necessario rafforzare quindi unâ€™azione comune e condivisa che coinvolga le famiglie, il mondo della scuola, le Forze dellâ€™Ordine, lâ€™associazionismo, le parrocchie e tutte gli enti che possono essere coinvolti, affinchÃ© si possa lavorare insieme per recuperare e trasmettere valori autentici che hanno sempre rappresentato il fondamento delle nostre comunitÃ : il rispetto della persona, la responsabilitÃ , la solidarietÃ , il senso del limite e della convivenza civile.

Confermiamo quindi la piena disponibilitÃ a collaborare con lâ€™Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano e con le altre Istituzioni competenti, nella convinzione che solo attraverso una rete forte, coesa e presente sul territorio, sia possibile prevenire il disagio, contrastare la violenza e restituire ai cittadini, soprattutto ai piÃ¹ giovani, un orizzonte di fiducia, di sicurezza e di auspicabile serenitÃ .



I comuni firmatari:

ACQUAVIVA COLLECROCE, ACQUAVIVA D'ISERNIA, AGNONE, BAGNOLI DEL TRIGNO, BARANELLO, BELMONTE DEL SANNIO, BOJANO, BONEFRO, BUSSO, CAMPOBASSO, CAMPOCHIARO, CAMPODIPIETRA, CAMPOLIETO, CANTALUPO NEL SANNIO, CAPRACOTTA, CAROVILLI, CARPINONE, CASACALENDA, CASALCIPRANO, CASTEL SAN VINCENZO, CASTELBOTTACCIO, CASTELMAURO, CASTELPETROSO, CASTELPIZZUTO, CASTROPIGNANO, CERCEMAGGIORE, CIVITACAMPOMARANO, COLLE D'ANCHISE, COLLI A VOLTURNO, CONCA CASALE, DURONIA, FERRAZZANO, FILIGNANO, FORLÃŒ DEL SANNIO, FOSSALTO, FROSOLONE, GILDONE, GUARDIALFIERA, GUARDIAREGIA, GUGLIONESI, ISERNIA, JELSI, LARINO, LONGANO, LUCITO, MACCHIA D'ISERNIA, MACCHIA VALFORTORE, MACCHIAGODENA, MAFALDA, MATRICE, MIRABELLO SANNITICO, MIRANDA, MONACILIONI, MONTAGANO, MONTECILFONE, MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTELONGO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, PALATA, PESCHE, PESCOLANCIANO, PESCOPENNATARO, PETACCIATO, PETRELLA TIFERNINA, PETTORANELLO DEL MOLISE, PIETRABBONDANTE, PIETRACATELLA, PIETRACUPA, POGGIO SANNITA, PORTOCANNONE, POZZILLI, PROVVIDENTI, RICCIA, RIPABOTTONI, RIPALIMOSANI, ROCCAMANDOLFI, ROCCASICURA, ROCCAVIVARA, SALCITO, SAN BIASE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, SAN GIULIANO DEL SANNIO, SAN GIULIANO DI PUGLIA, SAN MARTINO IN PENSILIS, SAN PIETRO AVELLANA, SAN POLO MATESE, SANT'ANGELO DEL PESCO, SANT'ANGELO LIMOSANO, SANT'ELENA SANNITA, SEPINO, SESSANO DEL MOLISE, SPINETE, TAVENNA, TERMOLI, TORELLA DEL SANNIO, TORO, TRIVENTO, TUFARA, URURI, VENAFRO, VINCHIATURO.