Belmonte del Sannio conferisce la cittadinanza onoraria a Franca Tancredi e Michele Biallo

Il Comune molisano di Belmonte del Sannio annuncia il conferimento della Cittadinanza Onoraria a due personalitÃ di altissimo rilievo: Franca Tancredi, Prefetto della Repubblica, e Michele Maria Biallo, editore e imprenditore grafico.

Lâ€™iniziativa rientra nel percorso avviato nei mesi scorsi dallâ€™Amministrazione comunale volto a legare il nome e lâ€™intera comunitÃ di Belmonte del Sannio a figure di prestigio, con lâ€™obiettivo â€“ come sottolinea il sindaco Enrico Borrelli â€“ di favorire una significativa valorizzazione del territorio, accompagnata da una promozione culturale e dal rafforzamento dellâ€™identitÃ locale.

Il riconoscimento a Franca Tancredi premia una carriera istituzionale di assoluto rilievo. Il Prefetto viene indicato come eccellente servitore dello Stato, capace di coniugare competenza e cultura con valori umani e sociali, operando sempre con integritÃ , empatia e attenzione alla crescita delle comunitÃ .

La cittadinanza onoraria a Michele Maria Biallo intende valorizzare il percorso di un editore e imprenditore grafico di successo, dotato di una spiccata capacitÃ nelle pubbliche relazioni, che ha saputo unire lâ€™antica arte della stampa a una moderna visione dâ€™impresa. I suoi stampati di pregio sono apprezzati da case reali, alte gerarchie ecclesiastiche e grandi aziende.

La cerimonia di conferimento si terrÃ il 29 dicembre presso il Municipio di Belmonte del Sannio.

Nella scorsa estate, il Comune aveva giÃ conferito la Cittadinanza Onoraria, nel corso di una solenne celebrazione, a Sua Eminenza il Cardinale Gerhard Ludwig MÃ¼ller, figura di riferimento spirituale nel panorama della Chiesa cattolica, e al professor emerito Fausto Capalbo, insigne accademico ed economista, maestro di generazioni di allievi.