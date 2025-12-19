Dalla Provincia di Chieti 1,7 milioni per la manutenzione delle strade e 642.000 euro per il Piano Neve

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha emesso una serie di decreti inerenti la manutenzione della viabilità per complessivi 1.787.507,99 euro. Nel dettaglio sono stati approvati:

il progetto esecutivo da 75.000 euro che prevede opere di manutenzione e messa in sicurezza di aree a servizio della pista ciclopedonale “Via Verde della Costa dei Trabocchi” nei Comuni di Vasto e Fossacesia;

il progetto esecutivo da 85.000 euro riguardante interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità – danneggiata da un cedimento della carreggiata – della SP 209 (ex SS 5) raccordo via Tiburtina Valeria, nel territorio comunale di Chieti;

il progetto esecutivo da 127.507,99 euro per i lavori di completamento della SP 132 Torricella Peligna-Fallo nel tratto Montenerodomo-Fallo, previsti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (ambito A – manutenzione e messa in sicurezza della viabilità);

il Documento di indirizzo alla progettazione da 1.300.000 euro riguardante l’intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Moro situato lungo la SP 70 San Vito Chietino – Villa San Leonardo;

i progetti esecutivi da 100.000 euro ciascuno inerenti la sistemazione del manto stradale sulla SP 157 San Lorenzo e sulla SP 103 Piano Favaro.

Inoltre è stato approvato il Piano neve 2025/2026, che serve a garantire la percorribilità delle strade provinciali nel caso di eventi climatici che comportino l’accumulo al suolo di uno strato nevoso e la possibile formazione di ghiaccio. La Provincia ha destinato a tale scopo la somma di 642.280 euro.

“La rete stradale affidata alla nostra gestione – ha spiegato Menna – si estende per circa 1.600 km, quindi abbiamo suddiviso il comprensorio in 6 ambiti territoriali. Dopo la pubblicazione, avvenuta ad ottobre scorso, dell’avviso esplorativo rivolto agli operatori economici che intendono mettere a disposizione mezzi attrezzati con lame sgombraneve, cassoni spargisale e il relativo personale con reperibilità 24 ore su 24, si è reso necessario stilare il Piano per organizzare in maniera coerente e coordinata le attività di sgombero della neve e di spargimento del sale. L’obiettivo è assicurare la continuità della circolazione sulle strade di nostra pertinenza”.

Chieti, 19/12/2025