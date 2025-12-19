La Polizia di Stato incontra i ragazzi di due comunitÃ  di Campobasso in un clima di festa e solidarietÃ 

In un clima di festa e solidarietÃ , una rappresentanza della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera", insieme agli Allievi vice ispettori del 19Â° corso di formazione, ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi di due comunitÃ di Campobasso, portando un messaggio di vicinanza e attenzione.

La Polizia di Stato ha incontrato dapprima i piccoli coinvolti nel progetto "Scuolette", patrocinato dalla Caritas diocesana, e successivamente i giovani ospiti della casa famiglia "Sant'Annibale di Francia". A ciascun bambino Ã¨ stato donato un regalo da mettere sotto l'albero, frutto di una rete di solidarietÃ promossa dal personale del quadro permanente della Scuola e dai frequentatori del corso di vice ispettori.

Un gesto voluto fortemente anche dal Direttore Dante Panatta quale piccolo atto che racchiude un grande significato: testimoniare la presenza e l'affetto dell'Istituzione verso chi vive momenti di difficoltÃ o fragilitÃ .

L'iniziativa rappresenta un momento significativo del percorso formativo degli Allievi che, accanto alla preparazione professionale, coltivano valori fondamentali come solidarietÃ , empatia e servizio alla comunitÃ , attraverso i quali la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno al fianco dei piÃ¹ giovani, nel segno del proprio motto ESSERCI SEMPRE, confermando che protezione, cura e vicinanza non si esprimono solo nell'azione quotidiana, ma anche attraverso gesti concreti di attenzione e condivisione.