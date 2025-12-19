Trivento, consegnate le chiavi all’ODV Cielo e Terra: nuova sede per il centro diurno

Uno scambio di auguri speciale quello di questa mattina a Trivento, nei locali del Comune messi provvisoriamente a disposizione del Centro diurno socio-educativo “Cielo e Terra”. Dopo l’avvio dei lavori per la nuova Casa di Comunità (PNRR), nella struttura che in parte era utilizzata dall’Associazione, oggi la consegna delle chiavi della nuova sede che presto ospiterà il centro. Un esempio di sinergia istituzionale a tutela delle fasce più fragili. Tutto è partito dall'intervento del Direttore Generale dell'ASREM, Giovanni Di Santo, che dapprima si è recato personalmente a Trivento. Il sopralluogo ha permesso di stabilire una proroga di un mese per la permanenza dei ragazzi, poi lo spostamento temporaneo.

L'obiettivo dichiarato è stato fin da subito quello di evitare un trasloco traumatico, garantendo ai giovani ospiti una transizione "dolce" che rispettasse le loro abitudini e il loro benessere psicofisico. Una vicenda seguita anche dalla Prefettura di Campobasso, al fine di addivenire ad una soluzione definitiva. Così, stamane, la Direttrice Amministrativa dell'ASREM, Grazia Matarante, insieme al Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, si sono recate al Centro.

In un clima di grande commozione e collaborazione, sono state consegnate ufficialmente le chiavi, aprendo la fase operativa per l'allestimento dei nuovi spazi, situati accanto alla Casa di Comunità, con l'auspicio che "Cielo e Terra" possa continuare a rappresentare un punto di riferimento vitale per la comunità di Trivento e delle aree limitrofe.