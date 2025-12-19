Abbracci, canti e commozione: ITIS e Alberghiero regalano un Natale speciale agli anziani della casa di riposo San Bernardino di Agnone

Una mattinata allâ€™insegna dellâ€™emozione, della musica e della condivisione quella vissuta oggi alla Casa di Riposo San Bernardino di Agnone. Gli studenti dellâ€™ITIS e dellâ€™Alberghiero dellâ€™Istituto Omnicomprensivo hanno fatto visita agli anziani ospiti della struttura per portare loro gli auguri natalizi e, soprattutto, tanta allegria.

Tra canti, musiche e sorrisi, i giovani hanno saputo creare unâ€™atmosfera calda e familiare, regalando momenti di autentica gioia agli anziani, visibilmente felici e partecipi. Scene davvero commoventi hanno visto studenti e ospiti cantare insieme, battere le mani a ritmo di musica e scambiarsi abbracci e parole affettuose, come tra veri nonni e nipoti.

Lâ€™iniziativa, guidata dalla professoressa Mariarosaria Vecchiarelli, non Ã¨ una novitÃ : ormai da diversi anni, nei giorni che precedono il Natale, gli studenti agnonesi dellâ€™Omnicomprensivo rinnovano questo appuntamento speciale, dimostrando grande sensibilitÃ e attenzione verso chi vive nella casa di riposo.

Un gesto semplice ma dal grande valore umano, che rafforza il legame tra le generazioni e ricorda come il Natale sia soprattutto condivisione, vicinanza e calore umano. Una lezione di vita che, ancora una volta, i giovani di Agnone hanno saputo dare con il cuore.