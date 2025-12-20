Neuromed smentisce notizie allarmistiche: "la Rete Ictus resta attiva e lâ€™angiografo operativo"

Ancora una volta questo Istituto si vede costretto a smentire, o precisare, notizie pretestuose sulla propria attivitÃ di assistenza, veicolate soprattutto sui social network. In relazione alla notizia del guasto allâ€™angiografo e sulla continuitÃ delle attivitÃ nellâ€™ambito della cosiddetta â€˜Rete Ictusâ€™, lâ€™Istituto precisa quanto segue: la â€˜Rete â€˜Ictusâ€™ Ã¨ attiva. Non Ã¨ stata fatta nessuna comunicazione di interruzione delle attivitÃ . Le notizie divulgate nelle ultime ore servono solo ad allarmare i cittadini. Non Ã¨ stato dato da questa Direzione sanitaria nessun divieto ai colleghi dellâ€™ospedale di Campobasso di inviare casi di Ictus ischemico in Neuromed ma Ã¨ stato suggerito soltanto di contattare il neurologo o il neuroradiologo di turno per definire il da farsi caso per caso. Comunicazione inviata sulla base di una procedura di manutenzione programmata al macchinario. Nessun paziente sarÃ mai rifiutato dalla nostra struttura, soprattutto se questa attivitÃ serve a salvare vite

Lâ€™angiografo in oggetto Ã¨ funzionante, il problema riscontrato Ã¨ solo legato alla modalitÃ di visualizzazione degli interventi, per cui siamo in attesa del componente tecnico specifico che verrÃ sostituito martedÃ¬. La trombectomia meccanica puÃ² essere eseguita con la visione definita â€˜monoplanoâ€™ (come cioÃ¨ se si vedesse in TV); la modalitÃ biplano, invece, permette una visualizzazione dellâ€™intervento in 3D e risulta necessaria soprattutto per rispondere ad alcune rarissime patologie vascolari, motivo per cui la nostra comunicazione Ã¨ stata inviata. Siamo sicuri che al cittadino non interessa la modalitÃ della procedura da eseguire ma interessa solo essere curato celermente e nel migliore dei modi. E noi siamo in grado di farlo. Lâ€™Istituto, inoltre, per garantire la continuitÃ assistenziale, sta predisponendo nelle proprie sale operatorie un secondo angiografo, di ultima generazione e di cui attualmente pochi Centri dispongono, che ci permetterÃ di rispondere a tutte le esigenze di intervento

La Direzione sanitaria I.R.C.C.S. Neuromed