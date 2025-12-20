A Belmonte del Sannio il Natale si illumina anche per il diritto alla salute

A Belmonte del Sannio il Natale si accende tra luminarie, addobbi, presepi e alberi di Natale, trasformando il paese in una comunità in festa. Una manifestazione sentita, che unisce il valore sacro della Natività al clima di condivisione tipico delle festività.

Ma accanto alle rappresentazioni religiose e ai simboli dei doni, emerge anche un forte messaggio civile. I cittadini hanno voluto affiancare agli addobbi natalizi camici bianchi e scritte di protesta a difesa della sanità pubblica e dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone, punto di riferimento fondamentale per l’Alto Molise e l’Alto Vastese. Tra i messaggi esposti: “Il Caracciolo di Agnone è vita, difendiamolo”.

L’iniziativa, partita spontaneamente dai cittadini di Belmonte del Sannio, rivendica il diritto alla salute e chiede con forza il mantenimento di un pronto soccorso efficiente in un territorio geograficamente complesso, caratterizzato da strade dissestate e collegamenti difficili.

Un Natale, dunque, che a Belmonte del Sannio diventa anche occasione di impegno e di lotta civile, dove la festa si intreccia con la richiesta di servizi essenziali per garantire dignità e sicurezza alle comunità dell’entroterra.