AGNONE. Guasto alla rete idrica in via Saulino: ripristinata questa mattina la distribuzione dellâ€™acqua

Nella giornata di ieri ad Agnone si Ã¨ verificato un importante guasto alla rete idrica principale in via Saulino, che ha provocato disagi diffusi alla popolazione. Lâ€™interruzione del servizio ha interessato lâ€™intero territorio comunale, rendendo necessarie urgenti operazioni di verifica e riparazione.

Una volta individuata la causa del problema, i tecnici sono intervenuti con lavori complessi e prolungati, durati diverse ore, al fine di ripristinare la funzionalitÃ della condotta principale. Le operazioni hanno richiesto tempo e attenzione, vista la rilevanza del tratto danneggiato e lâ€™impatto sullâ€™intera rete di distribuzione.

Il guasto Ã¨ stato risolto nella mattinata odierna, intorno alle ore 11.30, quando Ã¨ tornato regolarmente attivo il servizio di erogazione dellâ€™acqua su tutto il territorio di Agnone. La situazione Ã¨ progressivamente rientrata nella normalitÃ , consentendo il ritorno alle consuete attivitÃ quotidiane.

Lâ€™intervento tempestivo dei tecnici ha permesso di limitare ulteriori disagi, anche se resta lâ€™attenzione sullâ€™importanza della manutenzione delle infrastrutture idriche, fondamentali per garantire continuitÃ e sicurezza del servizio alla cittadinanza.