AGNONE. Consiglio Comunale convocato il 30 dicembre: in Aula bilancio, opere pubbliche e servizi locali

AGNONE. Il Consiglio Comunale di Agnone tornerÃ a riunirsi martedÃ¬ 30 dicembre 2025 alle ore 16.00 nellâ€™Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, in via del Beato Antonio Lucci. La seduta affronterÃ numerosi punti di rilievo per la programmazione amministrativa e finanziaria dellâ€™ente.

In apertura dei lavori Ã¨ prevista la lettura e lâ€™approvazione dei verbali della seduta precedente, seguita dalla variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027. Tra i temi centrali figura lâ€™esame e lâ€™approvazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028, con il relativo elenco annuale 2026, passaggio fondamentale per la pianificazione degli interventi sul territorio.

Allâ€™ordine del giorno anche la discussione sul Regolamento per lâ€™istituzione di unâ€™area di sosta destinata al carico e scarico merci, provvedimento volto a migliorare la gestione della viabilitÃ e delle attivitÃ commerciali. Seguiranno lâ€™approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028 e del Bilancio di Previsione 2026/2028, atti chiave per definire le linee strategiche e le risorse del Comune per il prossimo triennio.

La seduta si concluderÃ con la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, come previsto dallâ€™articolo 30 del Decreto Legislativo n. 201/2022, un momento di controllo e valutazione sullâ€™efficienza dei servizi resi alla cittadinanza.

I cittadini potranno seguire i lavori in diretta streaming su YouTube, attraverso il canale ufficiale dedicato alle dirette del Consiglio Comunale di Agnone, garantendo cosÃ¬ trasparenza e partecipazione anche a distanza.