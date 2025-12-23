Incidente sul lavoro a San Salvo, la Fillea CGIL esprime vicinanza ai lavoratori e chiede accertamenti

Incidente sul lavoro a San Salvo: la Fillea CGIL esprime vicinanza ai lavoratori e chiede massima chiarezza sulle cause La Fillea CGIL di Chieti apprende con profonda preoccupazione la notizia del grave incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina in un cantiere edile di via Sterparo a San Salvo, dove tre operai sono precipitati da un'impalcatura all'interno di un edificio in costruzione. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa dieci metri, probabilmente a seguito del cedimento di un ponteggio o di una passerella provvisoria.

La Fillea CGIL di Chieti esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, augurando loro una pronta e completa guarigione. In queste ore siamo già in contatto con le strutture sindacali territoriali per monitorare l'evolversi della situazione e garantire ogni forma di supporto possibile. Ribadiamo con forza che la sicurezza sui luoghi di lavoro non è un'opzione, ma un diritto fondamentale. Ogni incidente, soprattutto quando provoca ferite gravi, impone una riflessione profonda e un impegno costante sulla prevenzione nei cantieri edili, mettendo al centro la tutela delle persone e non il profitto o la produttività a ogni costo. Chiediamo alle autorità competenti e agli organi di vigilanza di procedere con urgenza e rigore nelle indagini, per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza. Dichiara Marco Ranieri, Segretario Generale della Fillea CGIL di Chieti:

《la battaglia per la sicurezza nei cantieri è una priorità assoluta, portata avanti quotidianamente dalla Fillea CGIL anche a livello nazionale, con l'obiettivo di arrivare a incidenti zero sul lavoro. Un obiettivo che deve tradursi in scelte concrete: più controlli, più formazione, più prevenzione. Per questo chiediamo con forza al Governo nazionale di adottare misure serie e strutturali per la sicurezza sul lavoro, rafforzando la rete dei controlli, potenziando gli organici degli enti ispettivi, investendo nella formazione qualificata e contrastando con determinazione il lavoro irregolare e ogni forma di risparmio sulla pelle dei lavoratori. La Fillea CGIL continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda e a stare al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, affinché tragedie come quella avvenuta a San Salvo non si ripetano mai più》

FILLEA CGIL CHIETI