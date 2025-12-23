Furti su autovetture durante le festivitÃ : i Carabinieri denunciano una coppia.

Intervento a San Vito Chietino nellâ€™ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio: recuperato un pacco regalo natalizio e sequestrati arnesi da scasso.

SAN VITO CHIETINO (CH) â€“ Prosegue senza sosta lâ€™azione di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri sul territorio della costa teatina.

Nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Lanciano, con il supporto del personale della Compagnia Carabinieri di Ortona, nellâ€™ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertÃ una coppia di coniugi, un 53enne e una 52enne residenti a Vasto, ritenuti responsabili di una serie di furti su autovetture.

I due sono stati sorpresi allâ€™interno di un parcheggio di San Vito Chietino, mentre forzavano la serratura lato guida di unâ€™autovettura regolarmente parcheggiata, asportando dal portabagagli un pacco regalo natalizio contenente generi alimentari per un valore complessivo di circa 200 euro.

La refurtiva Ã¨ stata immediatamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che ha formalizzato regolare denuncia-querela. Nel corso delle successive perquisizioni personali e veicolari, i militari hanno inoltre rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, abilmente occultati allâ€™interno dellâ€™autovettura in uso ai coniugi, che sono stati sottoposti a sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti, i due coniugi sono stati denunciati per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, previsti e puniti dagli artt. 624, 625 e 707 del Codice Penale.

Dellâ€™esito dellâ€™operazione Ã¨ stata data immediata comunicazione allâ€™AutoritÃ Giudiziaria competente, che coordina le successive fasi del procedimento.

Lâ€™operazione rientra nel dispositivo di controllo del territorio rafforzato dallâ€™Arma dei Carabinieri in occasione delle festivitÃ natalizie, periodo particolarmente sensibile, a tutela della sicurezza dei cittadini e del loro patrimonio.