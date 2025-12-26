Ospedali a rischio, scatta la protesta: Saia e Castrataro uniti per salvare Veneziale e Caracciolo

Sanità in Molise, protesta davanti all’ospedale di Isernia: Saia al fianco di Castrataro nella difesa dei presidi pubblici



ISERNIA – La battaglia per la tutela della sanità pubblica in Molise entra in una fase sempre più visibile e determinata. Questa sera davanti all’ospedale “Veneziale” di Isernia, il presidente della Provincia e sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha espresso il suo pieno sostegno al sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che ha scelto un gesto forte e simbolico: montare una tenda e dormire davanti al nosocomio per protestare contro i tagli alla sanità.

Un’azione eclatante che punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali sul progressivo depotenziamento degli ospedali del territorio. «La tutela dei nostri presidi pubblici deve essere una battaglia comune – ha dichiarato Saia – che non deve conoscere distinzioni geografiche o di colore politico». Un messaggio chiaro, rivolto a tutti gli amministratori, affinché sostengano una causa che riguarda il diritto alla salute di intere comunità.

La protesta di Isernia si inserisce in un percorso di mobilitazione più ampio che coinvolge anche l’Alto Molise. Ad Agnone, infatti, dopo la manifestazione in piazza e la protesta simbolica durante la ‘Ndocciata, sono già annunciate nuove iniziative a difesa dell’ospedale “Caracciolo”, altro presidio ritenuto fondamentale per un’area interna e montana.

«Vi terrò informati», ha assicurato Saia, lasciando intendere che la mobilitazione non si fermerà. L’obiettivo comune resta quello di salvaguardare servizi essenziali, garantire cure adeguate ai cittadini e impedire che logiche di tagli e razionalizzazioni penalizzino ulteriormente territori già fragili.

La tenda davanti al “Veneziale” diventa così il simbolo di una protesta che unisce sindaci e comunità, nel nome di una sanità pubblica accessibile e di qualità per Isernia, Agnone e l’intero Molise.