Sanità in Molise, Roberti: “Basta commissariamento, unità a sostegno di Castrataro”

Continua la mobilitazione a difesa della sanità pubblica in Molise, con un fronte sempre più ampio di solidarietà attorno al Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, impegnato in una protesta forte e simbolica, che lo vede dormire in tenda davanti all’ospedale cittadino per rivendicare dignità, servizi adeguati e il diritto alla salute per l’intera comunità.

Un gesto che ha raccolto il sostegno di cittadini, amministratori locali e colleghi sindaci, trasformando una battaglia istituzionale in una causa collettiva. «Questa non è solo la battaglia di un’Amministrazione – ha ricordato Castrataro – ma la battaglia di tutti», sottolineando come il calore e la vicinanza della popolazione rappresentino la vera forza della protesta.

A intervenire è stato anche il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha voluto chiarire come né l’ASReM né la Regione abbiano mai definito Isernia “una città morta”. Il Governatore ha espresso vicinanza al Sindaco Castrataro per la sua legittima protesta, ribadendo la necessità di superare polemiche e strumentalizzazioni.

Secondo Roberti, così come già emerso nella Conferenza dei Sindaci, solo attraverso una visione comune e un’azione condivisa sarà possibile difendere la sanità pubblica molisana. «Cercare colpe, cause e tempi non serve – ha affermato – oggi è indispensabile unità e condivisione», soprattutto di fronte a un sistema di commissariamento che per anni ha impoverito l’offerta sanitaria regionale, penalizzando i cittadini molisani.

La protesta di Isernia diventa così il simbolo di una richiesta più ampia: porre fine a una lunga fase di difficoltà e restituire alla sanità pubblica del Molise risorse, programmazione e centralità. Un obiettivo che, come ribadiscono istituzioni e cittadini, può essere raggiunto solo camminando insieme.