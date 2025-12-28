Una famiglia distrutta a Pietracatella. Madre e figlia sono morte a distanza di poche ore all'ospedale Cardarelli di Campobasso, presumibilmente a causa di un'intossicazione alimentare. Ieri sera ha perso la vita la ragazza, di 15 anni, da qualche ora era ricoverata nel reparato di rianimazione dell'ospedale del capoluogo di regione. Poco fa l'Asrem ha confermato anche la morte della madre.



Per fare chiarezza sulle cause del doppio decesso martedÃ¬ sarÃ effettuato un riscontro diagnostico, chiesto dagli stessi medici della terapia intensiva. Anche il padre Ã¨ ricoverato, attualmente Ã¨ tenuto sotto osservazione in pronto soccorso. Non Ã¨ escluso che la sua famiglia abbia consumato del pesce o funghi la sera della Vigilia, una cena alla quale non avrebbe partecipato l'altra figlia e che non ha accusato malori.



Stando alle prime ricostruzioni la ragazza si era giÃ recata al pronto soccorso del capoluogo di regione il giorno di Natale insieme ai familiari. Ieri le condizioni si sono aggravate ed Ã¨ stata ricoverata, ma in serata la ragazza Ã¨ deceduta. Sotto choc la comunitÃ di Pietracatella, il sindaco Tomassone sta valutando di annullare tutte le manifestazioni organizzate per le festivitÃ natalizie: "Siamo sconvolti, Ã¨ una tragedia che ci lascia senza parole. Il paese Ã¨ incredulo di fronte a una tale tragedia, ha concluso il primo cittadino nell'esprime il cordoglio suoe di tutta la comunitÃ alla famiglia.

Fonte Tgr Rai Molise: https://www.rainews.it/tgr/molise/articoli/2025/12/tragedia-a-pietracatella-madre-e-figlia-morte-al-cardarelli-probabile-intossicazione--d56dd5da-c4e7-4618-a58d-1bf495ceca53.html