Pietrabbondante rivive il Natale: successo per il Presepe Vivente nel borgo antico

Ieri sera il centro storico di Pietrabbondante (IS) ha fatto da suggestiva cornice alla IV edizione del “Presepe Vivente del Borgo Antico”, appuntamento ormai consolidato del periodo natalizio. L’evento, ideato e realizzato dall’Associazione “Le Morge”, ha saputo ancora una volta coniugare tradizione, spiritualità e cultura popolare, coinvolgendo l’intera comunità locale.

Il percorso, che si è snodato da Via Armando Diaz fino a Via dell’Olmo, ha trasformato vicoli e scorci del borgo antico in un autentico presepe a cielo aperto. Lungo il cammino, i visitatori hanno potuto ammirare quattro quadri di carattere sacro – Il Matrimonio della Vergine, l’Annunciazione, il Censimento e la Natività con l’adorazione dei Magi – rappresentati con grande cura scenografica ed emotiva.

Accanto alle scene sacre, le botteghe artigiane e le abitazioni del mondo agropastorale hanno preso vita grazie alla presenza di figuranti in abiti d’epoca, restituendo uno spaccato autentico della vita di un tempo. Particolarmente apprezzata l’area dedicata alla tradizione gastronomica locale, dove è stato possibile assistere alla preparazione di piatti tipici come la mpaniccia, r’granati e la pizza con i ci’cr(e) di sugna, espressioni genuine della cultura culinaria del territorio.

Il Presepe Vivente del Borgo Antico, realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Pietrabbondante e in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, ha confermato il forte legame tra la manifestazione e la comunità, valorizzando le radici storiche e religiose del paese.

Un evento che ha offerto a residenti e visitatori un’esperienza intensa e partecipata, capace di raccontare, attraverso immagini e tradizioni, il cuore autentico del Natale molisano.