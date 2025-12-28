Sanità pubblica, coraggio e responsabilità: Andrea Greco al fianco di Piero Castrataro



Il consigliere regionale Andrea Greco esprime piena solidarietà al sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che da tre giorni dorme fuori dall’Ospedale Veneziale per difendere il diritto alla sanità pubblica. In un appello appassionato, Greco invita tutti i sindaci della provincia e del Molise a unirsi a questa battaglia civile, sottolineando che la difesa della sanità non è una questione politica, ma un dovere morale verso i cittadini e i territori.

"Da tre giorni Piero Castrataro, Sindaco di Isernia, dorme fuori dall’Ospedale Veneziale.

Lo fa per difendere un diritto che non è suo personale, ma di un’intera comunità: il diritto alla sanità pubblica.



Sono venuto qui a portargli la mia solidarietà, a testa alta. Perché quando si lotta dalla parte giusta, non servono giustificazioni né convenienze.

La battaglia per la sanità pubblica oggi non è più una bandiera politica: è un dovere morale per tutti i sindaci della provincia di Isernia e di tutto il Molise.



Eppure sappiamo bene che non tutti ci saranno.

Troppi, da troppi anni, sono legati mani e piedi a un sistema di potere che ha un nome e un cognome.

In questa terra, spezzare le catene del servilismo politico è diventato l’atto più rivoluzionario che si possa compiere.



Il commissariamento della sanità molisana non è una fatalità: è una scelta precisa.

Una scelta che consegna il destino dei nostri ospedali a tre persone: due commissari e un governatore ombra.

E intanto i cittadini pagano, i territori si svuotano, i presìdi chiudono.



Io mesi fa avevo lanciato l’allarme su ciò che sarebbe accaduto all’ospedale di Isernia.

Oggi, purtroppo, i fatti mi danno ragione.

Ma non è tempo di dire “ve l’avevo detto”. È tempo di esserci e lo abbiamo fatto con incontri sul territorio e alzando in ogni modo l'asticella in Consiglio regionale. Ognuno deve fare la sua parte.



Mi aspetto che tutti i sindaci della provincia di Isernia vengano qui, a dormire in tenda con Piero, che questa forma di dissenso si allarghi a macchia d'olio.



Non per una foto, ma per dignità istituzionale.

Non per visibilità, ma per responsabilità.



Non dobbiamo rassegnarci.

Dobbiamo ribellarci.

Con coraggio, con coerenza, con la schiena dritta.

Perché la sanità pubblica non si difende a parole. Si difende con il coraggio! "

Andrea Greco